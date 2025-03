Oltre 40 anni fa in Libano morì Filippo Montesi

Fano si prepara a ricordare il 42º anniversario della scomparsa del suo Filippo Montesi, il giovane fuciliere di marina che ha perso la vita servendo per il Paese, durante la missione Italcon in Libano nel 1983. La cerimonia di commemorazione, organizzata dal Gruppo di Fano dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia per sabato 22 marzo, avrà inizio alle 10:45 con l’arrivo degli invitati e lo schieramento presso il Monumento ai Caduti.

Il momento culminante della cerimonia sarà l’Alzabandiera previsto per le 11:15, seguito dalla deposizione della corona alle 11:20, in onore del giovane assurto all’onore degli eroi di patria, che ha dato la vita a soli 20 anni. Il silenzio d’ordinanza alle 11:30 accompagnerà il ricordo solenne del sacrificio di Montesi, simbolo di dedizione e coraggio. Subito dopo, la cerimonia proseguirà con il trasferimento alla Chiesa di San Giuseppe al Porto, dove alle 12:00 verrà celebrata la messa, officiata da monsignor Andrea Andreozzi, vescovo di Fano.

Il momento di raccoglimento sarà segnato dalla Preghiera del Marinaio alle 12:40, seguita dalle allocuzioni che, alle 12:45, daranno voce ai sentimenti di gratitudine e di ricordo per il giovane fuciliere. La giornata si concluderà con poi un pranzo conviviale al ristorante Pesce Azzurro alle 13:30. "Un’occasione per ritrovarsi insieme, condividere il ricordo e onorare Filippo Montesi - ricorda il presidente dell’Anmi Fano, ingegner Fabio Launaro -. La cerimonia non solo rappresenta un doveroso tributo a chi ha servito con coraggio e sacrificio, ma anche un momento di comunità per tutti coloro che non vogliono dimenticare il valore di un giovane che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della città di Fano". Il Gruppo di Fano dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia invita quindi tutti coloro che desiderano partecipare a questa significativa commemorazione, ricordando che per motivi organizzativi è necessaria la conferma di partecipazione al pranzo. Infotel 3483186920.

Tiziana Petrelli