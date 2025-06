Parcheggiare l’auto è un lusso. “Misura punitiva verso i cittadini”

Fano, 3 giugno 2025 – “Una misura punitiva da parte di una maggioranza insensibile all’attuale congiuntura economica”. Così una residente del Lido commenta l’aumento del costo degli abbonamenti stagionali nella zona mare, passati da 30 a 100 euro. “Con l’inflazione – prosegue la signora – che sta impoverendo i cittadini in termini di salario reale, che fa l’attuale maggioranza? Aumenta in maniera vergognosa (più del triplo) i permessi per i residenti che sono di fatto costretti a pagare la tassa. Fortuna che rappresentano il cambiamento”. Ironizza un’altra residente di Sassonia: “L’assessore alla Viabilità Alessio Curzi ha commentato che è tutto ok perché gli abbonati pagano solo un euro al giorno. In realtà la percentuale dell’aumento è spropositata. E comunque speriamo che almeno sistemino il parcheggio dello Sport Park (che diventa a pagamento, stagionale, dall’1 luglio al 15 settembre)”.

La decisione di creare circa 800 nuovi posti blu, 608 stagionali e 187 permanenti, e di portare gli abbonamenti stagionali nella zona mare (1 luglio-15 settembre) a 100 euro non preoccupa chi può usufruire di un parcheggio privato o chi solitamente si muove in bicicletta o a piedi. Tra le signore che preferiscono le due ruote c’è sicuramente Vincenzina Turiani. “La gente – afferma – deve imparare a camminare, non si può continuare a parcheggiare ‘dentro’ i negozi. Comunque servono più controlli soprattutto per quanto riguarda il rispetto della ztl dove i posti liberi sono quasi sempre occupati da chi non ha il permesso ma entra prima che scatti la zona a traffico limitato”.

E’ scandalizzata dagli aumenti la consigliera comunale del Pd, Sara Cucchiarini: “In consiglio comunale non ci hanno neppure risposto, nonostante la nostra specifica richiesta. Evidentemente la maggioranza considera il consiglio un optional, con il conseguente svuotamento degli organi democraticamente eletti, e i cittadini danno così fastidio da triplicargli il costo degli abbonamenti. E’ normale che nascano delle storture se ai loro tavoli la giunta non chiama i residenti: il consiglio di quartiere del centro-mare non è stato coinvolto né informato, tanto meno il comitato del centro storico”.

“Pur condividendo l’idea che i parcheggi bu possano assicurare una maggiore rotazione – commenta il consigliere Stefano Marchegiani (La Fano che Vogliamo) – il piano parcheggi non è stato ancora consegnato ai consiglieri comunali. In ogni caso quando si applicano degli aumenti occorre fare grande attenzione ai salari e alle pensioni che perdono potere d’acquisto. L’incremento degli abbonamenti stagionali è veramente significativo, soprattutto in una città di pensionati, con pochi giovani”.

E ancora Marchegiani sul Vittoria Colonna: “Da un lato abbiamo la buona notizia, letta sui giornali, degli accordi chiusi da Invimit, la società proprietaria della struttura, per realizzare al suo interno un hotel ed eventuali residenze protette. D’altra parte, però, vorremmo sapere quanti degli attuali parcheggi ad uso pubblico saranno sacrificati alla nuova funzione”.