Passaggi Festival pronto al decollo. Serfilippi: "Sostegno anche in futuro"

Mancano quattro giorni a Passaggi Festival e in città si inizia già a respirare il profumo delle pagine stampate. E mentre in città cresce l’attesa per l’appuntamento estivo più ricco di eventi (oltre 150), tutti a ingresso gratuito, con 190 ospiti distribuiti in 12 sedi, ieri è stato il momento di sedersi intorno ad un tavolo con il nuovo sindaco di Fano Luca Serfilippi per affrontare i nodi del futuro. Testimone la stampa. "Questa è l’ultima edizione di una convenzione che ci lega con il Comune di Fano dal 2019 - ha sottolineato il direttore artistico Giovanni Belfiori - anche se siamo qui dal 2013. Auspichiamo che il lavoro positivo che è stato svolto in questi anni, con un grande sforzo organizzativo per una manifestazione che promuove un’intera città attraverso la cultura, possa essere continuato. D’altronde Passaggi è un festival che ha nel cuore saggistica e non fiction, ma dentro c’è un po’ di tutto: dai laboratori per bambini alle masterclass di scrittura". "La cosa più bella che ho notato in questi anni - ha replicato il sindaco Serfilippi, che come consigliere regionale di maggioranza in passato ha contribuito a far avere a Passaggi fondi della Regione - è che vengono coinvolti tanti volontari. Il valore aggiunto però è l’adesione del privato, perché diciamoci la verità, le aziende e la Camera di Commercio oggi decidono di sostenere un’iniziativa e domani liquidano. Non così l’amministrazione pubblica. Ad ogni modo il sostegno della Città di Fano non mancherà in futuro".

"Noi ci crediamo - ha sottolineato Fabrizio Schiavoni segretario generale della Camera di Commercio Marche - perché Passaggi è stata fatta crescere da 4 diversi sindaci dimostrando di non aver colore politico". "Non abbiamo dubbi sul rinnovo della convenzione - ha concluso il presidente della Fondazione Passaggi, l’ex sindaco Cesare Carnaroli - l’unico problema è che abbiamo ormai esaurito tutti gli spazi della città e l’evento continua a crescere. Bisognerà pensare a mettere una piattaforma in mare". Una provocazione scherzosa che potrebbe invece trovare una risposta seria vista mare con un palco estivo, tenuto fisso in piazzale Simonetti al Lido, dove più volte nell’arco dell’estate fanese viene montato e smontato, dall’associazione di turno che vi organizza il suo evento.

Tiziana Petrelli