Pesaro, arrestato con hashish e taglierino alla stazione: un anno di carcere e divieto di

Pesaro, sabato 3 maggio 2025 - Controlli sempre più serrati a Pesaro. I carabinieri hanno arrestato un uomo per spaccio, porto di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale. Il blitz è scattato nella mattinata di ieri nei pressi della stazione ferroviaria, area già sotto osservazione per episodi di degrado e microcriminalità.L’uomo, un cittadino straniero senza fissa dimora, era già noto alle forze dell’ordine. Fermato durante un’operazione congiunta tra la Stazione Carabinieri locale e la Compagnia d’Intervento Operativo del 6° Battaglione Toscana, è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di hashish, suddivisi in dosi pronte per lo spaccio, e di un taglierino.Nel tentativo di evitare il controllo, ha provato a fuggire aggredendo i militari con spintoni, ma è stato bloccato e portato in caserma. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato.Dopo una notte trascorsa nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale, oggi l’uomo è stato processato per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto una condanna a un anno di reclusione, con l’aggiunta della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Pesaro e Urbino.I controlli straordinari, voluti dal Comandante Provinciale Colonnello Alessandro Corda e potenziati con l’arrivo dei rinforzi da fuori regione, rientrano in un piano più ampio per aumentare la sicurezza nei punti più critici del capoluogo. L’attenzione resta alta, soprattutto nelle zone come il parco Miralfiore e l’area della stazione, spesso teatro di episodi simili.