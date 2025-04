Preso in A14 con 22 chili di hashish nel baule

di Tiziana PetrelliViaggiava sull’A14 in direzione Bologna con oltre 22 chili di hashish nel bagagliaio dell’auto. Ma a destinazione non sono arrivati né lui né il carico di droga. Quel giovane corriere straniero, infatti, si è fermato per una sosta nell’area di servizio Esino Est lungo l’A14, senza sapere però che proprio lì si trovava anche una pattuglia della Polizia Stradale di Fano impegnata in un normale servizio di controllo. È così che nel pomeriggio del 2 aprile scorso un 24enne albanese incensurato è finito in manette, con l’accusa di traffico di stupefacenti, dopo essere stato trovato in possesso di 217 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno, nascosti dentro uno scatolone alloggiato nel bagagliaio della sua auto.

Il giovane era alla guida di una Volkswagen Polo bianca, presa a noleggio da una ditta di Roma. Il controllo è scattato a campione, ma fin da subito qualcosa ha insospettito gli agenti. Il ragazzo ha mostrato evidenti segni di nervosismo e ha fornito risposte confuse circa la propria destinazione e il motivo del viaggio. Dettagli poco convincenti anche sulla natura del suo rapporto con la ditta intestataria del mezzo. Il veicolo, regolarmente immatricolato in Italia, era a noleggio, ma il conducente aveva con sé una patente internazionale, risultava residente in Albania e non possedeva alcuna documentazione italiana. A quel punto gli agenti hanno deciso di approfondire il controllo.

Una volta aperto il portabagagli, è saltato fuori lo scatolone con la droga, avvolta in panetti sigillati nel cellophane. Lì, in bella vista. Addosso al ragazzo sono stati invece trovati più di 600 euro in contanti – per l’esattezza 32 banconote da 20 euro – e due cellulari. Tutto è stato posto sotto sequestro, compresa l’auto. La società di autonoleggio con sede a Roma, però, da una prima ricostruzione risulta estranea ai fatti. Il valore della droga sequestrata sul mercato è stimato in almeno 30-35mila euro. Il 24enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Montacuto (An), in attesa del processo. La Polizia di Stato, in una nota, ribadisce che "l’attenzione per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti è sempre massima anche nell’ambito dei normali servizi di vigilanza stradale, specie sull’arteria autostradale dove vengono trasportati rilevanti carichi di stupefacenti".