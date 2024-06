Schianto in bici elettrica: "Quel soggetto è un pericolo pubblico"

Paura e preoccupazione per l’incidente stradale che ha visto coinvolto un personaggio noto in città per la sua dipendenza dalle sostanze, che venerdì sera si è schiantato con la bici elettrica contro un’auto in transito lungo la statale a Gimarra. L’uomo ha attraversato la strada da nord verso via del Moletto, proprio mentre nella direzione opposta sopraggiungeva la 500 condotta da una donna di 44 anni diretta a Pesaro che non ha fatto in tempo a frenare. Ad avere la peggio il 43enne fanese, che è rovinato a terra rompendosi un braccio. Trasportato dal 118 a Pesaro, è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Nelle sacche della bici a terra, i carabinieri hanno trovato infatti un tirapugni. Ora i militari attendono l’esito degli esami del sangue, per capire se si configura la guida in stato di alterazione psicofisica. Intanto un lettore preoccupato scrive: "Mi chiedo che sicurezza ci sia in città considerando che il soggetto è di nuovo liberamente in giro con la bici elettrica e che potrebbe investire anziani o bambini, provocando gravi lesioni".