Scuola media di Marotta. Passa la settimana corta

di Sandro Franceschetti

Decisione presa: da settembre 2025 i circa 350 studenti della scuola media di Marotta faranno la settimana corta lunedì-venerdì. L’ha comunicato alle famiglie una circolare sottoscritta dalla dirigente dell’istituto comprensivo Faà di Bruno, che ha reso noti i risultati dell’indagine conoscitiva svoltasi a fine ottobre per verificare l’opinione dei genitori in merito al passaggio dagli attuali 6 giorni di lezione a 5. Un ‘sondaggio’ al quale hanno partecipato il 59,82% degli aventi diritto (i genitori degli alunni di prima e seconda media e di quinta elementare; con la regola di un voto per ciascun studente).

Tra coloro che si sono espressi il 65,64% ha dato parere favorevole al cambiamento e il 34,36% contrario e sulla scorta, anche di tali risultati, la circolare precisa che "nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, il Consiglio d’Istituto con delibera numero 170 del 28 ottobre ha approvato la riorganizzazione del tempo scuola con orario su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, per la secondaria a decorrere dall’anno scolastico 2025/26". Il documento precisa che "orari di ingresso e uscita verranno stabiliti di concerto con il Comune e resi noti tempestivamente", l’orientamento, comunque, sembra quello di passare dall’attuale fascia 8,05-13,05 a quella 7,50-13,50, con due pause merenda: una al termine della seconda ora e una dopo la quarta.

Un’analoga indagine sulla settimana corta venne effettuata anche nel novembre 2023, ma con modalità diverse, perché per rendere operativa la modifica era stabilito il voto di almeno il 67% degli aventi diritto e una prevalenza del ‘sì’ superiore al 70%. E se il quorum venne raggiunto, non fu così per la maggioranza qualificata, perché i favorevoli si fermarono al 59,28%, col risultato che la settimana corta non passò. Stavolta, invece, nella delibera di consiglio d’istituto era chiarito che la decisione non sarebbe stata vincolata né al rispetto di una percentuale minima di votanti, né al numero di preferenze; e così è avvenuto, con soddisfazione dei genitori favorevoli e i ‘mugugni’ di quelli che erano contrari, alle cui divergenti posizioni abbiamo dato voce nei giorni scorsi su queste colonne.

Il Faà di Bruno ha stabilito (sempre dopo indagine tra le famiglie) anche il passaggio alla settimana corta per la sezione a tempo normale della elementare Campus. Pertanto, dal 2025/26 a Marotta si avrà la secondaria su 5 giorni; la primaria Campus su 5 giorni sia nella sezione a tempo normale che in quella a tempo pieno; la primaria Raffaello (una sola sezione) sempre a 5 giorni; e la primaria Fantini (due sezioni) a 6 giorni.