Semaforo abbattuto a Fano, traffico in tilt: cos’è successo

Fano, 1 giugno 2024 – Semaforo abbattuto tra via Papiria e via IV Novembre: forti disagi al traffico. La distruzione del dispositivo è avvenuta durante la notte scorsa, quando una vettura si è schiantata sul palo di sostegno abbattendolo. L’incidente è stato rilevato dalla Polstrada.

Traffico deviato a Fano per un semaforo abbattuto

Stamani, che si teneva il mercato settimanale, il traffico è andato in tilt. La polizia locale è subito intervenuta, deviando la circolazione da via Papiria in via Canale Albani, evitando così l’attraversamento di via IV Novembre e chiudendo via Abbazia, per scongiurare incidenti. Il semaforo sarà ripristinato a breve.