Serfilippi come il Gattopardo: "Cambiare tutto". Intanto, pietra tombale sulle nozze Aset-Mms

Archiviata definitivamente l’ipotesi della fusione tra Aset e Marche Multiservizi, il sindaco Luca Serfilippi chiarisce senza mezzi termini che in vista delle gare per la gestione dei rifiuti e del servizio idrico "non saranno accettate imposizioni pesaresi. Sono diverse le aziende del settore ambientale, da Marche Multiservizi alla società abruzzese Rieco, interessate a creare partnership con Aset: saremo noi a decidere con chi stringere alleanze. Nella recente assemblea di Ata (il riferimento è al Salva-Riceci proposto da Pesaro e bocciato dalla maggioranza dei sindaci ndr) Fano e le Vallate del Cesano e del Metauro hanno dimostrato che Pesaro e il Pd non potranno più prendere decisioni in solitaria".

Il futuro di Aset, le asfaltature delle strade per 3 milioni di euro, il Put (Piano urbano del traffico) con la priorità per pedoni e ciclisti, i finanziamenti (14,7 milioni di euro) per mettere in sicurezza dagli allagamenti Ponte Sasso e via Pisacane, gli investimenti per le opere pubbliche, comprese le scuole e i cimiteri, i grandi eventi, gli Stati generali del terzo settore, sono solo alcuni dei temi affrontati da sindaco e assessori (assenti Lucia Tarsi e Mauro Talamelli) nella conferenza di fine anno che si è svolta ieri nella Sala dei Globi della Biblioteca Federiciana. Scelta non casuale visto che la riqualificazione della biblioteca storica, in particolare il superamento delle barriere architettoniche, rientra nel progetto della nuova Federiciana firmato da Mario Cucinella e pagato (400mila euro) dalla famiglia Montanari.

Rivendicato dal centrodestra il merito di "aver trovato la strada" per la realizzazione dell’opera: il Comune accenderà un mutuo flessibile con Cassa Depositi e Prestiti di 5 milioni di euro, 3 milioni saranno stanziati dalla Regione nel bilancio 2027 e gli altri 2,5 milioni di euro sono fondi Pnrr del Ministero della Cultura. Con l’anno nuovo sarà pubblicato il bando d’appalto. Sulla futura gestione dei tanti contenitori culturali fanesi (nuova Federiciana, Fabbrica del Carnevale e museo archeologico di via De Amicis), il sindaco spiega: "Avremo tutto il tempo di occuparcene, questi immobili non dovranno essere un costo per l’amministrazione ma centri di sviluppo affidati a privati. Penso all’esperienza di Fermo dove il Comune ha dato in concessione i musei a un privato con il risultato che sono sempre aperti e ricchi di iniziative culturali. Fano ha bisogno che i suoi monumenti siano valorizzati e vissuti, sull’esempio di quanto sta accadendo al Teatro della Fortuna: una scelta lungimirante che sarà estesa anche alla corte Malatestiana".

Serfilippi ha poi ricordato le "centinaia di persone che, dalla loro apertura al pubblico, visitano San Pietro in Valle e San Francesco", mentre si è mostrato cauto sul Lisippo: "Una vicenda dove il sindaco non ha un ruolo decisivo anche se cercherò di far lavorare la filiera istituzionale (Governo, Regione, Comune)". Novità importante la presenza a Fano, venerdì 17 gennaio di Massimo Osanna, direttore generale dei musei al Ministero della Cultura, invitato dal Centro studi vitruviani. Il professor Osanna è colui che ha proposto di creare a Fano il museo dell’Arte salvata per le Marche e il centro Adriatico. Infine Serfilippi ha lanciato il nuovo claim "Cambiamo Fano" che caratterizzerà ogni cantiere: "Siamo come un’orchestra dove ogni membro della giunta suona il proprio strumento con il sindaco nel ruolo di direttore per dare il tempo, guidare le energie e assicurarsi che la sinfonia funzioni".