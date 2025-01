Serfilippi: "Via Cavour?. Non sarà area pedonale"

di Anna Marchetti"No alla pedonalizzazione di via Cavour, non è all’ordine del giorno". Il sindaco Luca Serfilippi lo ha ribadito ieri pomeriggio, in modo chiaro ed inequivocabile, ai residenti ed esercenti che ha incontrato, insieme al vice sindaco Loretta Manocchi e all’assessore Alessio Curzi, nella sala della Concordia del palazzo municipale. L’iniziativa era stata promossa dalla consigliera comunale Maria Floria Giammarioli (Fd’I) che in via Cavour ci abita. I numeri, pare, siano dalla parte del primo cittadino.

"Dal sondaggio – spiega Serfilippi – volto a raccogliere opinioni sull’importante arteria cittadina (realizzato durante l’incontro ndr) è emerso che su 26 intervistati solo 3 sono a favore della pedonalizzazione e uno per la ztl. La totalità dei partecipanti ha invece manifestato la necessità di una riqualificazione della via, con particolare attenzione all’arredo urbano e all’illuminazione. Per quanto riguarda la sosta breve, 3 partecipanti si sono dichiarati contrari, mentre tutti gli altri hanno espresso la volontà di introdurre questa nuova misura". I posti auto, con sosta breve, quindi a disco orario, dovrebbero essere ricavati sul lato sinistro della via (guardando verso il centro) in aggiunta agli spazi blu già esistenti, posti sull’altro lato della strada.

"Richiederebbe una riflessione – ha detto il primo cittadino durante l’incontro – anche l’uso del parcheggio degli ex carri del Carnevale sempre pieno di auto quando dovrebbe garantire la rotazione". I residenti, ad iniziare da Giammarioli, hanno messo in evidenza il caos della via, con il parcheggio selvaggio, le auto lasciate davanti ai portoni delle abitazioni tanto da ostacolare ingresso e uscita, il via vai continuo di mezzi e le vetture contromano. Qualcuno ha suggerito una maggiore presenza della polizia locale sia con funzione preventiva sia per multare chi non rispetta il codice della strada. "Tutti hanno chiesto – commenta il vice sindaco Loretta Manocchi – una regolamentazione della via evitando la pedonalizzazione perchè occorre che le auto possano continuare ad entrare in via Cavour per fare acquisti ed usufruire dei servizi presenti (il riferimento è agli studi medici)".

Un cittadino ha fatto notare che, tra esercenti (21) e residenti (36), via Cavour avrebbe bisogno di almeno 60-70 posti auto. Non c’è stata risposta alla proposta di Tiziano Busca (Psi), residente del centro storico, di una sperimentazione limitata della ztl durante l’estate, dalle 18 alle 20. Mentre per la consigliera del Pd, Sara Cucchiarini, presente tra il pubblico "la volontà del sindaco e della Lega non è di contemperare le diverse esigenze ma solo di difendere i commercianti. Con i residenti l’approccio è lo stesso avuto in campagna elettorale per le regionali sulla sanità: tante parole e cene, ma fatti zero".