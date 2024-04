Fratelli d’Italia chiede sicurezza: "Il centro di Fano è pericoloso vanno fermate le tante baby gang"

Fano, 22 aprile 2024 – “Violenza, degrado, ubriachezza, scippi segnalati nelle prime ore serali e in pieno centro". Fratelli d’Italia, attraverso la segretaria Loretta Manocchi, rilancia il tema della sicurezza cittadina, dopo l’ultima aggressione subita venerdì pomeriggio, in corso Matteotti, da un cittadino e raccontata sul nostro giornale di ieri.

"Operano in città vere e proprie baby gang – fa notare Manocchi – che molestano, consumano alcool e non perdono occasione per aggredire. Il tutto accompagnato dal lancio di bottiglie di vetro. Situazioni che, come più volte segnalato, minano il benessere della comunità locale".

Per Manocchi "sono necessarie misure urgenti tra cui, come proponiamo da tempo, il rafforzamento della polizia locale perché possa organizzare servizi esterni anche notturni e sia dotata di strumenti utili per affrontare il crimine. Serve, inoltre, una profonda riqualificazione urbana con l’installazione di telecamere nonché l’adozione di una ordinanza che vieti l’uso del vetro, in centro storico e in zona mare".

E ancora Manocchi: "E’ fondamentale una stretta collaborazione con i servizi sociali che possono mettere in campo azioni mirate al recupero dei minori, magari attraverso la promozione di attività di prevenzione nelle scuole, nell’associazionismo e nel volontariato. L’intervento delle forze dell’ordine è fondamentale per affrontare le situazioni critiche, ma è evidente che occorre fare di più per garantire la tranquillità e la sicurezza dei cittadini. A più riprese, come Fratelli d’Italia, abbiamo chiesto al sindaco di adottare misure concrete per garantire l’ordine pubblico: la sicurezza è una priorità assoluta".

