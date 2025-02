Smartsystem cede al tie break ma la salvezza è ormai in tasca

smartsystem

SMARTSYSTEM ESSENCE HOTELS: Coscione 2, Rizzi, Merlo 4, Roberti 11, Raffa L, Mandoloni, Klobucar, Magnanelli ne, Sorcinelli L, Acuti ne, Marks ne, Compagnoni 7, Tonkonoh 26, Mengozzi 10. All. Mastrangelo.

EVOLUTION AVERSA: Arasomwan 11, Canuto 6, Lyutskanov 14, Saar6, Rossini L, Motzo 24, Frumuselu 3, Garnica 5, Ambrose 8, Barbon, Minelli, Mentasti, Di Meo ne, Agouzoul L. All. Tomasello.

Arbitri: Sessolo e Marotta. Parziali: 22-25, 25-20, 25-22, 24-26, 12-15

Battaglia fino all’ultimo respiro. Aversa passa al tie-break al Palas Allende. Per Fano un punto d’oro che ha il sapore della salvezza. Una partita dove c’è stato da correre, da ambo le parti. Nel primo set sono gli ospiti a dettare legge e ad aggiudicarsi il parziale sul filo di lana. Nel secondo e terzo è la Virtus a comandare. Quando sembra ormai fatta, ecco che alla distanza spuntano gli avversari. Il quarto è comunque il periodo di gioco più in equilibrio, tanto che Aversa vince ai vantaggi. Nel quinto, si sa, contano i dettagli. Aversa comunque conduce sempre. "Siamo contenti – commenta il diesse Mattia Brunetti -, abbiamo agguantato la salvezza matematica salvezza, ma aspettiamo a gioire, siamo comunque tranquilli. E’ una stagione da incorniciare, al primo anno in questa categoria, ci salviamo con quattro giornate di anticipo". b.t.