Tavolini all’aperto, più spazi ai locali in centro storico. "Anacronistico"

Tavolini all’aperto, più spazio alle attività in centro storico. Ma la movida del sampietrino non piace ai residenti. "Per bar e ristoranti si continua con le deroghe sull’occupazione di suolo pubblico". Protesta il comitato dei residenti del centro storico contro la sempre maggiore disponibilità di spazi pubblici concessi alle attività produttive. "Il Comune ci ripensi – affermano – il centro storico è pieno di locali sfitti e inutilizzati e non si comprende la necessità di occupare gli spazi pubblici e le strade del passeggio cittadino, trasformandole in luoghi di consumazione all’aperto, in deroga ai pareri della soprintendenza e contro il decoro urbano". Il comitato si chiede se "l’allargamento indiscriminato degli spazi occupabili fino a un massimo di 80 mq possa conciliarsi con le norme igienico-sanitarie degli esercizi commerciali che prevedono la presenza di servizi igienici in proporzione al numero di posti a sedere". Per il comitato l’assessore alle Attività economiche Alberto Santorelli "sta riesumando una modalità di gestione degli spazi pubblici che risale al periodo covid. Dopo le proroghe concesse già dai suoi predecessori e già votate nella precedente legislatura con l’astensione dei partiti dell’attuale maggioranza, le autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico, in scadenza a fine 2024, saranno prorogate fino al 31 dicembre 2025". "Le proroghe – replica Santorelli – sono state definite in attesa di rivedere i regolamenti sul suolo pubblico, sul decoro urbano e sull’acustica. Nel momento in cui si metterà mano ai regolamenti si dovranno coniugare tutte le esigenze senza, però, nuocere in alcun modo alle attività economiche, anzi favorendole dove possibile". Insomma niente di nuovo, tutto in linea con gli anni precedenti ma è proprio questo che non sta bene ai residenti. "Le deroghe – fanno presente – sono anacronistiche perché si ispiravano, nel periodo covid, alla necessità di garantire un maggior distanziamento tra le persone. Oggi tale necessità è venuta meno ma è stranamente mantenuta la possibilità per gli esercizi commerciali di occupare spazi pubblici, a prescindere dalle dimensioni del locale, derogando al parere della Soprintendenza, nel caso di spazi nelle vicinanze di beni vincolati e alle aree tutelate di piazza XX Settembre". Temi sui quali i residenti vorrebbero confrontarsi con gli amministratori. "Sempre disponibile" fa sapere Santorelli.