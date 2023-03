The Voice Senior, la sfida in diretta: va in onda il derby Pesaro-Fano

Aiuti e Morosi: derby per la finale di The voice Senior

The Voice Senior, stasera in finale c'è il derby Pesaro Fano: in tv Mario Aiudi e Claudio Morosi

Fano (Pesaro e Urbino) 3 marzio 2023 - Sulle note di “Come si cambia per non morire” è cominciata la diretta della finale di The Voice Senior, il talent show di Rai 1 che premia le più belle voci over 60 del Paese. Tra i 12 finalisti che si contendono l'onore della vittoria che comporta la pubblicazione di uno dei brani cantati durante il programma tramite l'etichetta discografica 'Universal Music', c’erabno anche i nostri concittadini Mario Aiudi e Claudio Morosi.

“Continuate a votare perché sarete voi a decretare il vincitore di questa sera” ha detto Antonella Clerici lanciando la pubblicità ricordando i numeri del televoto: 894222 da telefono fisso e 4754750 per gli sms. Al rientro dal nero nella diretta della finalissima di The Voice Senior, è stata la volta del fanese Claudio Morosi (legato al codice 08 del televoto) cantare dal vivo. Per la sua esibizione il coach Gigi d’Alessio ha scelto una canzone non semplice, ma perfettamente nelle sue corde: Perdere l’amore.

Durante la sua esibizione al pianoforte, l’entusiasmo della compagna Laura e del fanese Fabio Bargnesi seduti tra il pubblico a sostenerlo. “Premesso che tutti i finalisti sono bravi - ha detto D’Alessio -, tutti meritate la vittoria. Però Claudio, ti voglio ringraziare perchè tu nella vita hai già vinto col tuo lavoro (Oss, ndr): il fatto di portare il sorriso alle persone che soffrono… per me quella è la coppa più grande che potevi vincere nella vita”. E così lui ha salutato il reparto di “Cardiologia e Francesco una persona che ho nel cuore”.

“Cosa si può dire di una voce sì potente è graffiante? - ha aggiunto Loredana Bertè - Grazie di avermi emozionato”. “Sei un leone - ha detto Clementino -. Io ti faccio i complimenti per tutto quello che fai nella musica”.

Neanche a farlo apposta, l’estrazione del codice da legare ai 12 artisti finalisti per il televoto, ha fatto sì che subito dopo Morosi fosse la volta del pesarese Mario Aiudi (codice 09) esibirsi sul palco. In perfetto stile derby.

Per lui i Ricchi e Poveri hanno scelto I’ve got you under my skin di Frank Sinatra. Elegantissimo ed emozionatissimo, sostenuto in studio dall’amico Diego Brancaccio, ha dato il meglio di sé. Standing ovation per lui: “siamo contenti di averti portato in finale” hanno detto i coach.



Nel video di presentazione ha voluto mostrare la chiesa di Pesaro dove ha iniziato a cantare a 5 anni “riempiendo il vuoto che avevo”. Ai tempi infatti viveva nell’orfanotrofio accanto. “The voice senior è la cosa più bella che mi è capitata da quando sono tornato in Italia - ha detto Aiudi - e adesso che sono arrivato in finale sono un po’ famoso anche qui”.