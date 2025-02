Tutto il bello di essere ’Peraria’

Una piccola stanza può trasformarsi in un mondo infinito, dove l’aria e il vento portano con sé storie incredibili. Così prende vita PerAria, lo spettacolo per ragazzi che andrà in scena oggi alle 17 al Teatro della Fortuna. Lo spettacolo, ideato da Savino Maria Italiano, in scena con Verdiana Gelao e Anna Di Bari, è un omaggio alla vita, alla leggerezza e alla spensieratezza. Biglietti disponibili su Vivaticket o al botteghino dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 fino all’inizio dello spettacolo.