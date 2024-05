Ufficio postale chiuso per il restyling: da domani apre il container provvisorio

Come pubblicato da alcuni giorni sui canali del Comune, a San Lorenzo in Campo l’ufficio postale del capoluogo, in via Molino (foto), è chiuso da lunedì e rimarrà tale anche oggi. Ciò, per consentire lo spostamento delle apparecchiature in un vicinissimo container attrezzato che diventerà fruibile da domani e sostituirà fino al 14 ottobre la struttura principale, che verrà sottoposta a importanti lavori di ammodernamento. Lavori che rientrano all’interno del ‘Progetto Polis - Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale’, finanziati dal Pnrr e che una volta completati, oltre a restituire un immobile con spazi interni rinnovati e accoglienti, garantiranno ai cittadini una serie di servizi digitali avanzati di grande utilità. Come quelli relativi ai documenti di identità, ai certificati anagrafici, giudiziari e previdenziali. In più, è prevista l’installazione di Atm (sportelli automatici) evoluti e postazioni self service per l’erogazione di servizi digitali e anche di locker (armadietti) per il ritiro h24 di pacchi, oltre che di vetrine digitali interattive.

L’’ufficio container’, che come detto entrerà in funzione da domattina, sarà aperto al pubblico negli stessi orari che praticava fino a settimana scorsa l’ufficio postale: dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,35 e il sabato dalle 8,20 alle 12,35. Sempre nel container sarà attivo un Postamat Atm operativo giorno e notte. L’amministrazione laurentina ringrazia Poste Italiane per aver scelto anche San Lorenzo in Campo per il progetto denominato Polis.

s.fr.