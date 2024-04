Vandalismo alla darsena: colonna da 3 quintali gettata giù in mare

Fano, 29 aprile 2024 – Fanno rotolare in acqua una antica colonna, bassa e larga, di 300 kg (una bitta in gergo marinaro): sfiorata una imbarcazione di un socio della Lega Navale. Tagliati anche gli ormeggi di altre barche. E’ accaduto nella notte tra sabato e domenica lungo il canale Albani, nell’area restaurata della Darsena Borghese, sul lato sud della ‘Passeggiata romantica".

"Se la bitta fosse finita sulla barca – fa notare Rolando Bocchini della Lega Navale – l’avrebbe affondata". Nella caduta, la colonna ha urtato contro la scala che scende in acqua e si è spezzata in due. "Una metà – spiega Bocchini – è rimasta sullo scalone, l’altra metà è finita in acqua ed ora è pericolosa per l’ormeggio". Dell’accaduto sono stati avvisati sia la Polizia locale sia la Capitaneria di porto.

Per individuare i responsabili ora si confida sulle immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza "pagate – ricorda Bocchini – dai soci-cittadini della Lega Navale". Quelle immagini, che finiscono tutte nella centrale operativa della Polizia locale, potranno essere visionate solo nel caso sia presentata denuncia alle forze dell’ordine, cosa che farà questa mattina il presidente della Lega Navale. Già in una precedente occasione di atti vandalici le immagini dell’impianto di videosorveglianza erano state di aiuto alle forze dell’ordine per l’individuazione e la denuncia degli autori. E’ probabile che si tratti di un atto vandalico fatto da un gruppo di persone e non mirato a danneggiare la barca sottostante. Solo il caso ha voluto che la pesante colonna non colpisse lo scafo facendolo affondare.

an. mar.