Via Roma, pronta la stretta. Stop parcheggi selvaggi. Arriva la ciclabile protetta

Il nuovo Piano urbano del traffico su cui sta lavorando la giunta fanese prende consistenza. Le prime sperimentazioni si faranno tra aprile e maggio sulle vie più trafficate o sensibili come via Roma, viale Gramsci, via dell’Abbazia, via del Fiume e via della Colonna, ma da gennaio si comincerà già a lavorare per la messa in sicurezza della pista ciclabile di via Francesco Palazzi. Mentre da marzo partirà la riqualificazione completa di via Roma, nel tratto che va dalla rotatoria del ponte Storto a quella di via Pertini: si farà una pista ciclopedonale protetta su entrambi i lati della strada. E guai a chi continuerà a parcheggiarci sopra, si avverte.

"Appena avremo la disponibilità del materiale – assicura l’assessore alla Viabilità Alessio Curzi – procederemo con i lavori in via Palazzi. Faremo una ciclabile con le protezioni in gomma per separarla dalla carreggiata". Al momento la ciclabile non si allungherà su via Monte Grappa, oggetto di un intervento successivo. L’attuale giunta ha infatti deciso di archiviare la trasformazione in spazio giochi dell’area verde a ridosso della Corridoni, come previsto dalla precedente amministrazione nel progetto complessivo di sistemazione dell’intero isolato dell’ex Agip. "Noi siamo per una soluzione più ‘leggera’ – chiarisce Curzi – magari con una ciclabile sicura lungo via Monte Grappa a servizio degli studenti ".

Altro cantiere importante (circa 480mila euro) che prenderà il via il prossimo anno riguarda il tratto centrale di via Roma, tra il Ponte Storto e la rotatoria di via Pertini, con il rifacimento dell’asfalto e l’eliminazione dei marciapiedi per fare posto a una pista ciclo pedonale protetta, probabilmente con dei cordoli, su entrambi i lati della strada. "L’opera – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Gianluca Ilari – rientra nella riqualificazione complessiva delle strade cittadine per 2 milioni di euro, il cui progetto esecutivo è già stato consegnato al Comune".

I lavori dovrebbero partire tra marzo ed aprile e l’assessore Curzi fin da ora annuncia "tolleranza zero per chi, al termine dell’intervento, continuerà a parcheggiare lungo via Roma perché si creano situazioni troppo pericolose". La ciclabile è prevista anche nel primo tratto di via Roma, quello tra la rotatoria di Porta Maggiore e il ponte Storto, ma rientra nel progetto di viale Kennedy.

