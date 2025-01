Violento impatto in A14. Auto completamente distrutta. Quattro feriti in ospedale

Pauroso incidente, ieri mattina alle 8,30, lungo l’autostrada A14 in direzione sud. La squadra dei vigili del fuoco ha estratto quattro uomini presenti all’interno della vettura coinvolta e ha collaborato con il personale sanitario del 118 intervenuto tempestivamente per prestare le prime cure. I pompieri hanno anche provveduto a mettere in sicurezza il mezzo coinvolto. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia autostradale. Dalle prime ricostruzioni sembra essersi trattato di un tamponamento tra l’auto in transito e un mezzo pesante, 3 chilometri prima del casello autostradale di Fano in direzione sud. L’A14 in direzione sud è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso, poi è stata riaperta una sola corsia per dare il tempo di rimuovere i veicoli e completare le operazioni di messa in sicurezza dell’area. L’intervento, da parte dei soccorritori, è stato massiccio e tempestivo. Sul posto, infatti, sono arrivate 3 ambulanze che hanno trasportato i feriti all’ospedale di Fano e a quello di Ancona. I vigili del fuoco sono intervenuti con 3 mezzi a bordo dei quali si trovavano 7 uomini. Un intervento lungo e delicato che si è protratto per circa tre ore, fino alle 11,20. La situazione si è progressivamente normalizzata anche se si sono protratti dei rallentamenti lungo il tratto interessato.