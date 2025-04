A Montegiorgio festeggiamenti al via per San Giorgio

Una tradizione antica, ma soprattutto un momento di socialità per tutta la comunità di Montegiorgio, partirà oggi e proseguirà fino al 27 aprile il programma dei festeggiamenti per il Santo patrono San Giorgio. Negli ultimi decenni la festa rappresenta per i montegiorgesi un momento per unire le liturgie religiose al variegato programma d’intrattenimento ludico e gastronomico. "Durante la scorsa edizione il meteo un po’ altalenante non ci ha agevolato – commenta Claudio Milozzi, presidente dell’associazione feste parrocchiale – speriamo quest’anno che la situazione sia più stabile. Abbiamo allestito un ricco programma per andare incontro ai gusti della popolazione e di tutte le età: tanta musica, piatti della tradizione, iniziative culturali e ambientali. Per noi questa manifestazione è l’occasione di rianimare il centro storico e riportare la gente a ritrovarsi in piazza".

Si parte oggi 22 aprile alle 20 con un aperipizza a cui seguirà il concerto del gruppo ‘Gruve’. Domani 23 aprile apertura della sagra della pizza e degli arrosticini che sarà in funzione fino al termine della manifestazione; alle 17,30 santa messa e solenne processione per le vie del centro con la banda Alaleona, alle 21,30 concerto dei ‘FiorOscuro’ band marchigiana per un tributo ai Pink Floyd. Il 24 alle 21 esibizione degli sbandieratori di Contrada Pila di Fermo alle 21,30 concerto dei ‘Secondo Tempo’ tributo agli 883. Il 25 alle 8 passeggiata in mountain bike, alle 15,30 al chiostro di Sant’Agostino sculture con i palloncini, alle 21,30 serata danzante con l’orchestra spettacolo ‘Franck David’. Il 26 alle 15 passeggiata ambientale a cura dell’Archeoclub nel piccolo borgo di Alteta, alle 21,30 serata danzante con l’orchestra Castellina Pasi. A chiudere il programma il 27 alle 15 caccia l tesoro alle 21,30 concerto del gruppo ‘Folkappanka’ a seguire estrazione delle lotteria a premi.