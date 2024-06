A Moresco sarà corsa a tre. Angelini, Splendiani e Ferranti

Massimiliano Splendiani è il candidato sindaco della lista numero 1 ‘La Terza Torre’ composta dai candidati consiglieri: Matteo Alesiani, Sandro Ciuti, Tonino Ciuti, Fabrizio Del Medico, Elena Gregori, Sergio Moreschini, Ugo Pazzi, Lorenzo Pieretti, Emanuela Rossi, Ivano Santarelli. Splendiani ha 48 anni, è imprenditore, ama andare in bicicletta ed è stato sindaco di Moresco nel mandato 2014/19. Quali sono i motivi della sua ricandidatura?

"La consapevolezza delle potenzialità di sviluppo di Moresco, e la costatazione che nell’ultimo mandato non è stato fatto quanto si sarebbe dovuto. Da qui, la volontà di contribuire alla crescita del paese e agire con azioni mirate a contrastare lo spopolamento, creare lavoro, disponibilità di alloggi, stabilizzare e potenziare servizi. Non mi nascondo nel ribadire la mia insoddisfazione per l’operato dell’amministrazione uscente che avrebbe dovuto essere la continuità dell’azione amministrativa che avevo lasciato nel precedente mandato, tra cui il recupero del Pagani nella chiesa di Santa Maria dell’Olmo, per il quale avevamo lasciato un progetto esecutivo approvato su finanziamento ma mai realizzato".

Quale sarà la prima cosa che farà se verrà eletto?

"Individuare un’area dove sviluppare edilizia civile sulla base delle condizioni di fattibilità in termini di impatto ambientale e sostenibilità. Recupero della chiesa comunale Sant’Antonio da Padova. Tra le priorità anche l’impegno per la realizzazione della rete idrica di irrigazione eliminando il sistema a scorrimento. Riprenderemo la trattativa in sospeso sul contratto di fiume per la realizzazione della pista ciclabile lungo il fiume Aso".

Perché gli elettori dovrebbero votare per lei?

"Perché siamo l’unica possibilità per lo sviluppo di Moresco e la nostra storia l’ha dimostrato".