A teatro di scena un dialogo tra generazioni

Un dialogo tra generazioni, per capire come costruire un futuro possibile che torni a due parole, tra loro inscindibili: etica e politica. È la proposta dell’associazione ex allievi del liceo classico Annibal Caro, Humanitas, che oggi pomeriggio, alle 17, al teatro di Porto San Giorgio, a ingresso libero, propone un dialogo tra Luigi Alici, professore emerito di Filosofia morale all’Università di Macerata, e il figlio Luca Alici, professore associato di Filosofia Politica presso il Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione dell’Università degli Studi di Perugia, dove si occupa di orientamento in entrata a livello dipartimentale e di ateneo. Una conversazione ad altissimo livello dunque, per capire dove va la politica, per comprendere il significato dell’etica, di una morale che dovrebbe guidare i passi di chi si occupa della cosa pubblica. Entrambi vivono a Grottazzolina, entrambi sono stati studenti del Liceo classico A. Caro e sono autori di importanti pubblicazioni, con l’esperienza e la sensibilità adeguate per accompagnare il pubblico in un viaggio verso un futuro possibile.