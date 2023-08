Accusa malore e muore dopo il parapendio Tragedia a San Ginesio per un settantenne

Accusa un malore dopo aver effettuato un volo con il parapendio e nonostante l’intervento dei sanitari del 118 l’uomo si spegne sul posto. Una tragedia quella che si è consumata ieri intorno alle 17.30 in località San Liberato di San Ginesio, l’uomo Claudio Spinelli 70enne originario di Montefalcone Appennino, ma residente con la moglie a Santa Vittoria in Matenano nel Fermano, medico odontoiatra in pensione che proprio con la moglie Patrizia gestiva una scuola di parapendio con sede proprio in località San Liberato di San Ginesio. Ieri come in decine di altre occasioni, approfittando della bella giornata estiva, tersa e serena, ha effettuato un volo sopra i cieli dell’entroterra maceratese ammirando lo splendore dei Sibillini. In fase di atterraggio però nonostante l’estrema esperienza deve aver avuto qualche problema. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembra che Claudio Spinelli, sia atterrato rapidamente tanto che ha finito per procurarsi con il suo stesso ginocchio un colpo molto forte all’addome. Pochi minuti dopo l’atterraggio, Claudio Spinelli ha iniziato ad accusare un forte dolore al petto e subito è stato allertato il 118, accorso sul posto con i sanitari che purtroppo però non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. In pochi minuti sono accorsi sul posto anche i carabinieri della compagnia di Tolentino per gli accertamenti del caso, insieme al magistrato che proprio a causa della dinamica dell’accaduto ha richiesto una autopsia per fare chiarezza sull’accaduto anche se l’ipotesi di un forte trama interno provocato dal ginocchio, al momento sembra la cosa più plausibile. In poche tempo la notizia ha raggiunto anche Santa Vittoria in Matenano dove Claudio Spinelli e sua moglie Patrizia sono molto conosciuti anche per la scuola di parapendio che richiama tanti appassionati della zona.

Alessio Carassai