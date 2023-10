Affidamento e tutela dei minori: incontro alla Comunità di Capodarco

In Italia sono oltre 26mila i minori fuori dalla famiglia, di cui quasi 13mila in affidamento familiare a singoli, famiglie e parenti. Un tema delicato, difficile, essenziale quello della cura di ogni bambino, per questo l’associazione Mondo Minore della Comunità di Capodarco di Fermo ha deciso di promuovere per oggi un incontro in cui confrontarsi con esperti. ‘Affido sine die e tutela dei minori. Tra realtà e principi teorici, con uno sguardo al futuro’, è il titolo del convegno, dalle 9 alle 13, patrocinato dal Comune e in fase di accreditamento presso l’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche. Se nel biennio 2018-2019 il numero di bambini e ragazzi (0-17 anni) in affidamento familiare aveva mostrato una diminuzione tale da attestare i casi sopra le 13mila unità (erano oltre 14mila nel 2017), nel 2020 si registra un ulteriore calo oltre tale soglia al punto che gli affidi risultano 12.815, un valore che rappresenta l’1,4 per mille della popolazione minorile residente in Italia. Per quanto concerne le classi d’età le più rappresentate risultano essere la fascia 11-14, con un’incidenza del 30 per cento, e la fascia 15-17 anni che pone con forza il tema dell’adeguato accompagnamento verso percorsi di autonomia da costruire tempestivamente prima del raggiungimento del diciottesimo anno di età. Le Marche insieme alla Liguria e al Piemonte, in relazione alla popolazione minorile residente, sono le regioni in cui risulta più attivato l’affidamento familiare con valori pari o superiori ai due casi per mille. Il coordinatore della Rete delle Famiglie Affidatarie della comunità, Alessandro Vella, coordinerà l’incontro di oggi a cui parteciperà don Vinicio Albanesi (nella foto), presidente della Comunità di Capodarco, Marco Chistolini, psicologo e psicoterapeuta familiare, già giudice onorario, il coordinatore dell’ambito sociale XIX Alessandro Ranieri e Stefano Ricci, già dirigente presso la Regione Marche nel settore socio-sanitario e co-fondatore della Rete delle Famiglie Affidatarie della Comunità di Capodarco di Fermo. Sarà anche l’occasione per spiegare lo stato dell’arte a Fermo, dove è attiva l’associazione Mondo Minore, che è stata fondata nel 1999 per dare una risposta specifica alle tematiche del disagio minorile. A questa si sono aggiunte altre due comunità educative e una comunità alloggio. Per info info@mondominore.it.