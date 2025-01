’Aggiungi un posto a tavola’ con Lorella Cuccarini: sold out le tre serate, ci sarà un quarto spettacolo

Comunque vada, è già un successo, non sono bastate tre serate per lo spettacolo ’Aggiungi un posto a tavola’, per far fronte alle tante richieste da parte del pubblico e agevolarne la partecipazione. Lo show di Pietro Garinei e Sandro Giovannini, con Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini previsto al Teatro dell’Aquila sarà proposto anche alle 16 di sabato 15 febbraio, oltre alle repliche in abbonamento già previste (dal 14 al 16 febbraio, ore 21, domenica ore 17). Lo spettacolo è proposto nella stagione teatrale realizzata dal Comune di Fermo con l’Amat e il contributo di Regione Marche e MiC. Cinquanta… e non li dimostra! Uno degli spettacoli più longevi e amati dagli italiani, Aggiungi un posto a tavola scritto con Jaja Fiastri, musiche di Armando Trovajoli continua a emozionare il pubblico di ogni generazione con un nuovo prestigioso cast. In questa edizione la messa in scena della regia originale di Garinei e Giovannini è stata affidata a Marco Simeoli Informazioni e prevendite presso biglietteria del Teatro 0734 284295, Amat 071 2072439 e circuito vivaticket, anche on line.