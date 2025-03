Folle aggressione a Fermo: il branco contro il ragazzo autistico

Fermo, 8 marzo 2025 – Prima hanno iniziato a prenderlo in giro, poi gli hanno spruzzato in viso lo spray al peperoncino e lo hanno massacrato di botte fino a fargli perdere i sensi. Un inquietante e violento episodio di bullismo quello che si è consumato davanti al terminal della stazione degli autobus “Mario Dondero” di Fermo e che ha visto sfortunato protagonista uno studente 16enne con piccoli problemi di autismo.

Erano da poco passate le 13 quando il ragazzo si trovava nel piazzale adiacente a via Tomassini, sopra i maxi parcheggi della circonvallazione nord. Ad un certo punto è stato avvicinato da un gruppetto di giovani che hanno iniziato a discutere con lui quindi, per cause ancora in corso d’accertamento, hanno tirato fuori una bomboletta di spray urticante e gliel’hanno spruzzata in volto, rendendolo inoffensivo e momentaneamente incapace di vedere.

Sull’episodio del minore aggredito dal ’branco’ indagano i carabinieri che hanno raccolto testimonianze

Poi, non paghi di quanto già fatto, hanno scatenato tutta la loro violenza sul quel minore, colpendo con calci e pugni, fino a farlo stramazzare al suolo e fargli perdere i sensi. Il tutto sotto gli occhi attoniti di decine di persone e di un capannello di giovani che si erano messi in cerchio per assistere al pestaggio. Uno studente in attesa dell’autobus, spaventato dal fatto che la vittima di tanta violenza avesse perso i sensi, ha allertato il 112 e sul posto sono tempestivamente intervenuti i carabinieri e gli operatori della Croce Verde di Fermo. I sanitari, dopo le prime cure sul posto, hanno trasportato il ragazzo ferito al pronto soccorso, dove è stato sottoposto agli esami di rito, che hanno fatto emergere lesioni in diverse parti del corpo, un trauma cranico e irritazione agli occhi da spray urticante.

“Ero presente alla scena – racconta un giovane che quotidianamente sosta davanti al terminal prima di prendere l’autobus per tornare a casa – ed è stata una vera e propria aggressione del branco ai danni di un ragazzino inerme. Erano almeno in tre. Gli hanno spruzzato lo spray in viso non dandogli modo difendersi e poi lo hanno preso a pugni fino a fallo cadere esanime sull’asfalto. Non conosco gli aggressori, ma da quello che ho potuto vedere, non c’era motivo di prendersela con lui, non aveva fatto nulla di male”.

Gli investigatori dell’Arma, dopo aver ascoltato alcuni testimoni, hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza e stanno analizzando ogni piccolo frammento per cercare di dare un nome e un volto agli autori del pestaggio.