Alberghiero, classi elogiate dal prefetto

"Il lavoro svolto con dedizione, professionalità e passione da parte dei suoi collaboratori e dai suoi studenti ha contribuito in maniera determinante alla riuscita di questo momento particolarmente significativo" con queste parole, il Prefetto di Fermo, Edoardo D’Alascio ha ringraziato la dirigente scolastica del polo ‘Urbani’ a seguito dell’evento che si è svolto in Prefettura nel dicembre scorso e che, appunto, aveva visto la collaborazione degli studenti dell’alberghiero. In occasione della consegna delle onoreficenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, le classi 5C e 2C dell’indirizzo dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera delle sedi di Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare, hanno vissuto un’esperienza di notevole prestigio, collaborando allo svolgimento del buffet organizzato dal Prefetto. Momenti importanti in cui gli alunni dell’Alberghiero hanno avuto la possibilità di svolgere veri e propri compiti e ampliare il proprio bagaglio.