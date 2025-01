Ale & Franz in scena al teatro comunale

"Il nuovo spettacolo di Natale 2024" di Ale & Franz arriverà lunedì al Teatro Comunale di Porto San Giorgio per il cartellone in abbonamento realizzato da Comune e Amat con il contributo di MiC e Regione Marche. Programmato inizialmente per il 1 dicembre lo spettacolo era stato rinviato per sopraggiunte e non prorogabili esigenze della produzione. Scritto da Francesco Villa, Alessandro Besentini, Alberto Ferrari e Antonio De Santis, messo in scena con la regia di Alberto Ferrari e interpretato da Ale e Franz con i musicisti Luigi Schiavone (chitarra), Fabrizio Palermo (basso), Francesco Luppi (tastiere) e Marco Orsi (batteria) con le incursioni irriverenti di un ospite a sorpresa, lo spettacolo è uno show pensato per le feste offrendo una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza, con un mix perfetto tra classici e inediti. Informazioni: Teatro Comunale 392/4450125 e Amat 071/2072439, oppure sul sito amatmarche.net.