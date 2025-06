Alunni con disabilità, quale futuro dopo gli studi

Una tavola rotonda per discutere del progetto di vita degli alunni con disabilità è stata promossa dal polo superiore Urbani al teatro Cicconi. La dirigente scolastica, Laura D’Ignazi e Paola Romagnoli (ex docente dell’Urbani ora distaccata all’Ufficio Scolastico Regionale) hanno evidenziato la necessità di una collaborazione fattiva tra le diverse figure per dare un futuro dignitoso agli studenti ‘speciali’ una volta terminato il percorso di studi alle superiori. Claudia Torretta, (Ufficio Scolastico Provinciale di Ascoli e Fermo) ha insistito sul fatto che collaborare e condividere è fondamentale sin dalla scuola primaria per predisporre un piano educativo efficace e collegarlo al mondo del lavoro. Marilena Tiburzi, Dirigente psicologa dell’Umee di Montegiorgio, ha elogiato il polo Urbani per essersi distinto nel territorio nella realizzazione del progetto scolastico e per l’impegno profuso nel lavoro verso i ragazzi speciali. Pamela Malvestiti, coordinatrice dell’Ambito XX ha mirato a far capire l’importanza del rapporto con la scuola e con l’attività dei centri diurni. L’Ambito, attento da sempre alla disabilità, ha investito tantissimo negli anni sulle figure professionali degli educatori, che sono risorse fondamentali. Interessante anche l’intervento delle referenti del Centro per l’Impiego di Fermo, Laura Tosti Guerra e Monia Silenzi che hanno presentato i servizi offerti gratuitamente a chi è in cerca di lavoro e parlato del servizio di collocamento mirato per le persone con disabilità. Le opportunità ci sono ma, nel ‘confezionarle’ per ciascun ragazzo, si deve tener conto delle caratteristiche e delle differenti abilità dei singoli. Matteo Perticari della Cooperativa sociale onlus La Casa di Sergio a Marina Palmense ha presentato le attività che portano avanti con passione ed entusiasmo. Altre Cooperative presenti Il Faro, Medihospes e Coos Marche, insieme alle cooperative degli educatori. Infine, è stato offerto un buffet nella sala ristorante del Tarantelli preparato dagli alunni che hanno partecipato ai progetti del polo Urbani.