L’appello dei volontari: "Il canile sta per chiudere, adottate questi animali"

Montegranaro (Fermo), 7 aprile 2024 – Entro questa settimana, i 32 cani di proprietà di Sant’Elpidio a Mare attualmente ospitati nel Villaggio del Cane di Villa Luciani, saranno trasferiti in un ricovero per animali, a Fermo. E’ uno dei primi passi verso la chiusura del canile, (nato come comprensoriale) decisa dal Comune di Montegranaro già da qualche mese ormai, con il trasferimento di tutti i cani in altre strutture, per consentire lavori di adeguamento del rifugio in vista, sempre al dire degli amministratori comunali, di una successiva riapertura con conseguente bando per riaffidare la gestione.

Una road map che non fa stare assolutamente tranquilli i volontari che si stanno prendendo cura dei cani randagi accolti nel rifugio. Così hanno ripreso vigore iniziative come la raccolta di firme per chiedere al Comune di Montegranaro e alle autorità competenti, di riconsiderare qualsiasi decisione che porterebbe alla chiusura del rifugio, compromettendo la salute degli amici pelosi.

Inoltre, sui social circolano appelli per individuare "un terreno in affitto per inserire dei loft in cui mettere dei poveri cani dato che – recita l’avviso – il Comune di Montegranaro presto lo chiuderà. Aiutateci a salvare questi poveri cani. A maggior ragione cerchiamo qualcuno che li adotti".

Per Lucia Paccapelo (associazione San Rocco, che si sta occupando dei randagi con altri volontari) è sì preoccupante che portino via i cani "ma ci preoccupa molto di più il fatto che sono soprattutto anziani, hanno delle abitudini e uno spostamento così drastico, sinceramente avrà effetti devastanti su di loro".

C’è la consapevolezza che i margini d’azione sono ridotti all’osso, (ci sono interessamenti in corso per un’altra struttura, ma ancora di certo c’è poco o nulla) e nel frattempo i volontari stanno incrementando il discorso delle adozioni: "Solo a marzo abbiamo fatto adottare 5 cani di Sant’Elpidio a Mare. E, anche se adesso li spostano, non ci fermeremo. Abbiamo tutte le foto di quei cani e le abbiamo pubblicate sulla nostra pagina Facebook per cui, anche se stanno altrove, manderemo lì chi è interessato ad adottarli" spiega Paccapelo. I cani di Montegranaro, invece, sono ancora al Villaggio "ma, anche in questo caso, ne abbiamo fatti adottare 5. Quelli che restano li stiamo mantenendo noi volontari di San Rocco e l’Enpa, con i nostri sacrifici. Questa è la nostra missione e noi non smetteremo mai di adoperarci per i cani e per il loro bene".