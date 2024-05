Attivo a luglio e agosto uno speciale servizio di bus–navetta per turisti

Attivato per i mesi di luglio e agosto uno speciale servizio di bus – navetta con finalità turistiche nei luoghi di interesse ambientale e paesaggistico di Amandola. Grazie ad un finanziamento espressamente ideato dalla Regione Marche per un valore di circa 8.000 euro, a cui il l’Amministrazione di Amandola ha aderito, nei mesi estivi sarà in funzione un servizio di trasporto sociale e turistiche che collegherà con corse giornaliere le località di San Ruffino, il centro storico di Amandola, le frazioni di Garulla e Campoluogo. "Il servizio sarà in funzione nei mesi di luglio e agosto – spiega il sindaco Adolfo Marinangeli – grazie al fondo messo a disposizione della Regione e avrà due funzioni. La prima è sicuramente di carattere turistico, ovvero agevolare il trasferimento di turisti in luoghi di valore ambientale e paesaggistico come appunto Campolungo, San Ruffino e Garulla, luoghi molto frequentati dagli appassionati di trekking e famiglie, ma anche da giovani che vogliono svagarsi. Visto che il servizio sarà attivo ne potranno usufruire anche i cittadini del territorio e ragazzi che potranno sfruttare l’occasione di una uscita senza usufruire di mezzi propri o di essere accompagnati dai genitori. La seconda, questo sistema servirà a ridurre il traffico e la presenza di auto e mezzi nelle strade di montagna a beneficio di una mobilità meno impattante per l’ambiente". Un servizio adottato anche in latri comuni dell’area montana che sembra aver raccolto consensi da parte dei visitatori.