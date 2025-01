Bando ’Bici in Comune’. Giunta a caccia di fondi

L’amministrazione ci tiene a ricordare che sin dal primo giorno del suo insediamento ha posto particolare attenzione per lo sport in quanto fenomeno che non riguarda solo la sfera del tempo libero e dell’intrattenimento, ma rappresenta anche e soprattutto un fattore importante di inclusione sociale e territoriale". Fatta questa premessa, la giunta municipale ha preso atto che è stato pubblicato l’avviso pubblico denominato "Bici in Comune" promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani.

"Bici in Comune" ha l’obiettivo di promuovere la mobilità ciclabile e l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile come alternativa ecologica ai mezzi di trasporto tradizionali, riqualificare e garantire la sicurezza di piste ciclabili esistenti, migliorando il tessuto delle infrastrutture ciclabili per renderle più sicure e accessibili a tutti; finanziare progetti relativi all’organizzazione di eventi aggregativo-sportivi e promozionali, come eventi, gare, raduni e campagne di sensibilizzazione; promuovere uno stile di vita sano e attivo, incoraggiando l’attività fisica quotidiana attraverso l’uso della bicicletta; favorire lo sviluppo del cicloturismo, incentivando il turismo sostenibile su due ruote, valorizzando il patrimonio culturale e paesaggistico dei territori italiani e sviluppando economia locale;

L’avviso pubblico è rivolto a tutti i Comuni italiani, suddivisi in 4 cluster in base al numero di abitanti. Porto San Giorgio massimo erogabile di 80.000 euro".