Bimbo di 6 anni cade e batte la testa: portato in ospedale con l’elisoccorso

Fermo, 8 gennaio 2025 - Tanta paura ma nulla di grave per un bimbo di Fermo protagonista di una brutta caduta in bicicletta questo pomeriggio. Il piccolo, di 6 anni, stava facendo una pedalata intorno casa quando, per cause ancora in corso d’accertamento, ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è finito in terra battendo la testa.

I primi ad accorrere sono stati i genitori, che hanno immediatamente allertato i sanitari del 118. Gli operatori, una volta giunti sul posto e vista la dinamica della caduta, hanno deciso di chiedere l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto del bambino all’ospedale pediatrico “Salesi” di Ancona.

Il piccolo non ha mai perso conoscenza e una volta giunto al pronto soccorso dorico le sue condizioni sono state valutate di media gravità.