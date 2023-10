’Blog tour’ e tipicità con lo chef Camaioni: il via a Rotella

Una tre giorni per un ‘blog tour’ dedicato ai prodotti tipici dei borghi di Amandola, Montedinove e Rotella che si terrà da oggi e fino a sabato. La mela rosa dei Sibillini, il marroncino dell’Ascensione e il re dell’autunno il tartufo bianco pregiato saranno i protagonisti per 20 esperti di comunicazione su Instagram. L’azione si integra nell’intervento Festival Jam Session del progetto ‘Sibillini Romantici’ finanziato dall’Unione europea Next Generation nell’ambito del Pnrr dedicato ai progetti di ‘Attrattività dei borghi storici’, che mira a dare visibilità al brand territoriale ‘Sibillini Romantici’. Il blog tour fa parte delle ‘residenze d’arte culinaria’ volte alla sperimentazione di nuove ricette con la partecipazione dello chef Davide Camaioni e degli alunni dell’Istituto alberghiero ‘Carlo Urbani’. Si parte oggi a Rotella con una giornata dedicata alla castagna dell’Ascensione; si proseguirà domani a Montedinove con un ricco programma dedicato ai meleti e si concluderà in Amandola sabato 21 presso il prestigioso Centro sperimentale regionale Tartuficoltura. Qui gli ospiti avranno modo di documentare la realizzazione di nuove ricette insieme allo chef Camaioni e visitare approfonditamente il borgo.

a. c.