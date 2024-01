Caccia alla banda di ladri. Rubano e bruciano l’auto

Una notte di follia che ha visto impegnate le forze dell’ordine fino all’alba di ieri alla caccia di una banda di ladri, che dopo aver compiuto un furto bruciano l’auto. Tutto ha preso il via intorno alle 5 di ieri quando una banda di malviventi ha prima tentato di spaccare la vetrata di una nota tabaccheria sita a Campiglione di Fermo, non riuscendo, hanno forzato la porta d’ingresso questa volta riuscendo nei loro intenti. Una volta entrati all’interno dei locali, i malviventi si sono adoperati facendo man bassa in pochissimo tempo di quello che sono riusciti a rubare: gratta e vinci, tabacchi e altri valori messi a vista. I ladri molto probabilmente si erano preparati per mettere a segno un furto lampo, poi sono saliti in macchina per fuggire, probabilmente un’auto che era stata rubata in precedenza proprio per mettere a segno il colpo, infine nel tentativo di far perdere le tracce i malfattori, hanno abbandonato l’auto rubata in un fosso in via San Giovanni di Monte Urano e per evitare di lasciare segni riconducibili alla loro identità, hanno dato fuoco all’auto. Probabilmente secondo una prima ricostruzione dei fatti, a poche centinaia di metri c’era anche un secondo veicolo utilizzato dai ladri per allontanarsi senza dare nell’occhio. Sul posto sono giunti in poco tempo i carabinieri della Compagnia di Fermo, gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco di Fermo che si sono adoperati per spegnere l’auto in fiamme. I militari dell’Arma stanno visionando i sistemi di video sorveglianza per fare chiarezza sull’accaduto.

a.c.