Cavalcata dell’Assunta. Prugnoletti sarà il priore di contrada Castello

Il nuovo direttivo della contrada Castello, della Cavalcata dell’Assunta, si è riunito, riconfermando Giorgio Prugnoletti nel ruolo di Priore per i prossimi tre anni. Accanto a lui, e oltre ai contradaioli e le contradaiole che si sono resi disponibili a supportare la contrada gialloblu, eletti nei rispettivi e fondamentali ruoli, sono risultati: Maria Bertola- Vice Priore e Cerimoniere; Sara Funari- Cancelliere; Stefano Manciola- Tesoriere; Sofia Piergallini- responsabile Alfieri; Francesco Mignacca- responsabile Musici; Marco Mancini, Simone Silenzi, Davide Funari e Alessandro Sgattoni- responsabili Corse; Rosa Laura Vallesi- responsabile Sartoria; Tea Béla- responsabile Cucina; Peppe Mazzocconi- responsabile Archivio Fotografico; Massimo Temperini- responsabile storico di contrada; Francesco Matacotta- responsabile Social e Media. "Sono orgoglioso della mia conferma per il secondo mandato- le parole del Priore Giorgio Prugnoletti- una conferma desiderata, voluta e affatto scontata. Ai membri uscenti, che in ogni caso ci sosterranno, dico ‘grazie’; così pure ai nuovi entrati per il loro entusiasmo. Nostro obiettivo primario sarà far crescere il gruppo giovani perché sono il futuro della contrada e stiamo pensando all’organizzazione di numerosi eventi. Dico ‘grazie’ a tutti per la fiducia. Cercherò di non deludere nessuno, a partire da mia moglie Gina e i miei figli Devid, Giosuè e Gioia che sono stati felicissimi della nomina che fanno parte dei gruppi degli sbandieratori e tamburini. Sono piccoli ma più contradaioli di me".

Gaia Capponi