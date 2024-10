C’è l’ok per la partecipazione al palio dei Comuni di Montegiorgio

L’amministrazione ha risposto in maniera positiva all’invito da parte della Società Marchigiana Allevamento di partecipazione al 36esimo Palio dei comuni Lanfranco Matti, che si terrà in data 10 novembre 2024 all’ippodromo San Paolo di Montegiorgio. La decisione è stata assunta seguendo l’indirizzo dato dell’assessore al ramo, Fabio Senzacqua, e considerato che sulla base delle direttive della stessa ’amministrazione comunale l’ente intende aderire e partecipare al 36esimo Palio dei comuni e che per tale motivo, ha provveduto a deliberare 366,00 euro (iva inclusa) in favore della SMA SRL. Porto San Giorgio è tornata al Palio nel 2022, interrompendo oltre 10 anni di assenze. Non andò bene: schierò infatti un probabile ronzino che ruppe appena la partenza. L’anno scorso rinnovò la presenza con l’intento di fare molto meglio puntando addirittura alla vittoria. Ottenne l’abbinamento al comune di Porto San Giorgio di Coktile "un purosangue – si disse – avvezzo alle vittorie" ma non riuscì ad aggiungere al suo palmares quella del palio dei comuni. L’impressione che si colse nell’opinione pubblica sangiorgese è che lo spirito del 2022, in quanto praticamente neofiti, era alla De Coubertin ’Importante è partecipare’, l’anno scorso però è diventato ’importante vincere’ e tale sarà pure quest’anno. Nel 2023 si è formato a Porto San Giorgio un comitato ad hoc per la partecipazione al Palio e per arricchirla di iniziative. Secondo Senzacqua: "Questo evento rappresenta un importante momento di promozione della città, data l’adesione di tanti Comuni e la risonanza che l’evento come sempre avrà a livello regionale e non solo".