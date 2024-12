Cesetti: "Salviamo la Redattore sociale"

Voci che non si devono spegnere. Lo sostiene il consigliere regionale Fabrizio Cesetti che ha deciso di presente un’interrogazione in Regione sulla chiusura dell’agenzia di stampa Redattore Sociale: "La chiusura di una testata giornalistica rappresenta sempre un impoverimento culturale e un grave danno alla democrazia. Nel caso di Redattore Sociale, però, si aggiunge anche la perdita di un servizio di informazione fortemente indirizzato a dare voce alle fasce più deboli della popolazione. E questo, oltre che triste, è davvero preoccupante: se i temi legati alle fragilità, al disagio, all’emarginazione, alla povertà perdono di importanza e di centralità nel dibattito pubblico, significa che le nostre comunità, in cui la coesione sociale e la solidarietà hanno sempre rappresentato valori imprescindibili e punti di forza nelle relazioni tra le persone, si stanno disgregando, lasciando pericolosamente spazio all’individualismo e all’egoismo. Per tale motivo ho ritenuto opportuno sollecitare la giunta regionale a costituire un tavolo di confronto con l’editore al fine di studiare possibili interventi, anche di ordine finanziario, che consentano di superare l’attuale crisi".