Ciak con Natasha Stefanenko. Si gira alle Cisterne Romane e nella Sala del Mappamondo

Fermo è di nuovo set cinematografico. Giornata di riprese in città per il film "A se stesso" con Natasha Stefanenko ed Enrico Oetiker, opera prima della regista Ekaterina Khudenkikh. Prodotto dall’Elite Group International di Angelo Antonucci, con il contributo della Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission, il film ha visto alcune scene girate alla Sala del Mappamondo ed alle Cisterne Romane. Il lungometraggio, che viene girato anche a Senigallia e a Gradara, propone le riflessioni importanti sulla vita del protagonista Paolo (interpretato da Oetiker) in grado di coniugare la bellezza delle Marche con una storia avvincente. A far visita al set e a salutare regista, attori e produzione il sindaco Paolo Calcinaro e l’assessore alla cultura Micol Lanzidei che hanno apprezzato il lavoro accurato propedeutico ad ogni ciak. "Continuiamo a promuovere in ogni modo la città anche con il bel supporto della Marche Film Commission che ringraziamo – ha detto i primo cittadino fermano - un’occasione per far conoscere Fermo e di promozione attraverso il film. Non è la prima volta che la città diventa set per il cinema e questo non fa che contribuire ad accendere le luci della ribalta". Per l’assessore Lanzidei naturale aprire le porte di due luoghi magici: "Sala del Mappamondo e le Cisterne sono le due locations naturali e di grande fascino in cui la produzione ha scelto di girare alcune scene di questo film, siamo lieti che questo lungometraggio potrà contribuire a far conoscere la nostra città, a veicolarne l’immagine proprio per il fatto che i luoghi scelti sono iconici e rappresentativi di Fermo e quindi saranno riconoscibili sul grande schermo".

La trama segue Paolo, un regista afflitto dalla notizia della sua malattia terminale che ritorna nella città natale di Senigallia per girare uno spot pubblicitario sulla promozione turistica delle Marche. Insieme a Maria (Stefanenko) decide di realizzare le riprese dello spot nei luoghi più significativi della regione: dalla Sala del Mappamondo di Fermo alla fabbrica della carta artigianale di Fabriano, fino al castello di Paolo e Francesca a Gradara.

a.m.