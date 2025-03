Cocaina e hashish, arriva la denuncia per uno spacciatore

Nei giorni scorsi i carabinieri hanno inflitto un colpo allo spaccio di stupefacenti nell’entroterra Fermano, identificando e denunciato un uomo sospettato di attività di spaccio nel territorio. L’operazione condotta dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Montegiorgio con il sostegno dei colleghi del nucleo cinofili di Pesaro e dalla locale stazione è stata portata a termine a Montegiorgio, al termine di un’importante attività di monitoraggio del territorio, focalizzandosi sui siti e luoghi più vulnerabili al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e grazie all’osservazione attenta e pianificata contro il traffico di droga. Nel corso dell’intervento, i militari hanno identificato e denunciato in stato di libertà un albanese di 52 anni, già noto per i suoi precedenti penali. Durante la perquisizione, hanno rinvenuto sostanze stupefacenti: tra cui 4 grammi di cocaina e circa 10 grammi di marijuana. Inoltre, sono stati sequestrati vari bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e una somma contante di alcune centinaia di euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

a.c.