Come stanno gli studenti di Fermo che si sono sentiti male in gita con sintomi da intossicazione alimentare

Fermo, 6 aprile 2024 – Sono rimasti in ospedale solo due dei quindici studenti dell’Itet Carducci Galilei ricoverati venerdì mattina nei pressi di Montecatini Terme, dopo aver accusati sintomi riconducibili ad una intossicazione alimentare.

In totale erano state 52 le persone coinvolte, dopo aver cenato in un hotel centrale della cittadina toscana, i ragazzi fermani erano in viaggio d’istruzione tra Firenze, Pisa, Siena. Sarebbero rientrati questa sera e invece trenta di loro sono stati riportati a casa venerdì, con un secondo pullman organizzato dalla dirigente scolastica Maria Cristina Corradini che ha raggiunto subito la comitiva, appena saputo dell’allarme.

Sospetta intossicazione alimentare per studenti in gita e turisti mentre alloggiavano in un hotel di Montecatini

Una situazione che ha messo a dura prova il sistema sanitario del territorio, quattro gli ospedali coinvolti, in tilt i pronto soccorso che hanno dovuto far fronte ad una massiccia richiesta di assistenza.

Tra gli intossicati anche un docente del Carducci Galilei e lo stesso autista del pullman che li accompagnava, la preside è rimasta per accertare la condizione degli studenti, i due rimasti in ospedale sono stati raggiunti dai genitori e si spera che possano tornare a casa nelle prossime ore.

I sanitari hanno deciso di lasciare in osservazione chi presentava ancora qualche linea di febbre o qualche sintomo, in generale tutte le situazioni si sono risolte abbastanza rapidamente, l'allarme era scattato nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 aprile quando studenti e professori di tre scolaresche ospiti di un albergo di Montecatini avevano iniziato ad accusare forti disturbi gastrointestinali, forse dovuti a un'intossicazione alimentare.

La centrale operativa del 118 di Pistoia e Empoli aveva attivato i soccorsi e alla fine della mattinata 52 persone erano state trasportate nei pronto soccorso degli ospedali di Pescia, Pistoia, Lucca, Empoli, Prato e San Giovanni di Dio di Firenze.

Tra i 52 ricoverati in osservazione, c'erano anche una professoressa e un adulto dipendente di un albergo.

La Asl sta portando avanti l'indagine epidemiologica per individuare le cause che hanno determinato la sintomatologia ed il successivo ricovero nei pazienti.

Le tre scolaresche provenivano, oltre che dall'Itet 'Carducci Galilei’ di Fermo, dal liceo scientifico 'Paolo Ruffini’ di Viterbo e una dalla Serbia. Avevano tutti cenato in albergo mangiando pastasciutta con la panna, un secondo di carne e un dolce.