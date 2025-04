Comune sostenibile, arriva il doppio riconoscimento

Doppio premio all’impegno, per un futuro più verde e ciclabile, al Comune di Altidona, meritevole dei riconoscimenti Bandiera Sostenibile 2025 e Bandiera Gialla con tre bike smile, affermandosi come modello di sostenibilità e qualità urbana nel panorama nazionale.

La Bandiera Gialla assegnata dalla Fiab valorizza le politiche del Comune in tema di mobilità sostenibile, promozione del cicloturismo, sicurezza stradale e infrastrutture dedicate alla bicicletta, ed è stata consegnata al Comune nel corso della cerimonia di premiazione tenutasi nei giorni scorsi.

La Bandiera Sostenibile 2025 è stata invece conferita il mese scorso in occasione della terza assemblea nazionale della Rete dei Comuni Sostenibili, tenutasi a Roma, ed è stata assegnata al Comune per essersi distinto in buone pratiche sulla sostenibilità ambientale e sociale.

La bandiera, ritirata dal sindaco Giuliana Porrà accompagnata dal consigliere Marco Morgera, è simbolo dell’impegno costante del Comune nel perseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

L’adesione alla Rete dei Comuni Sostenibili ha infatti permesso ad Altidona di avviare un percorso di monitoraggio e miglioramento, basato azioni mirate in ambito di politiche locali sostenibili, efficienza energetica, tutela del territorio, inclusione sociale e partecipazione civica.

Paola Pieragostini