Concerto per chiudere le feste natalizie

Oggi alla chiesa della Madonna della Fiducia di Porto Sant’ Elpidio il tradizionale concerto del Coro polifonico ‘DedLa’, che come ogni anno si svolge nel giorno dell’Epifania ed è organizzato dalla Nuova associazione ‘Quartiere Centro’ guidata dal presidente Luigi Badalini. Il Concerto è inoltre inserito nel cartellone ‘Nativitas Marche 2024 - La voce dei cori per la pace’ coordinato dall’associazione regionale ‘Cori Marchigiani’. Quest’anno il concerto è dedicato a Maria, la madre di Gesù, e dunque con brani non solo natalizi, ma che spaziano nella più ampia tradizione mariana proponendo un repertorio dal classico al moderno, dal sacro al profano. Ad accompagnare il coro Daniela Carlini al violino, Lucia Marziali alla tastiera, Tommaso Pistagnesi alla Fisarmonica ed il giovanissimo David Piscopo alle percussioni. Alla Direzione il Maestro Daniela Fiorani. a.c.