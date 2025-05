Concorso ’Scrittori in Erba’: ecco gli alunni premiati dell’Isc di Falerone

Si è tenuta sabato pomeriggio nella sala comunale di Falerone capoluogo la cerimonia di premiazione del concorso di scrittura per le scuole dal titolo ‘Scrittori in Erba’ manifestazione giunta alla sua 16esima edizione. Il concorso fortemente voluto da Maria Teresa Quintozzi, per sensibilizzare i giovani allievi delle scuole alla lettura è divenuto un appuntamento molto apprezzato che è di fatto entrato a far parte della programmazione annuale della rassegna ‘Falerone città che legge’. Al concorso hanno partecipato circa 220 studenti delle scuole elementari e medie appartenenti dell’Istituto comprensivo di Falerone.

La giuria tecnica ha valutato con grande attenzione l’elevata qualità degli elaborati presentati. Per la scuola elementare di Falerone capoluogo sono stati premiati: classe quarta Leonardo Marziali e per le quinte Claudia Marcattili. Per la scuola elementare di Piane di Falerone: classe prima Giada De Minicis e Giulia Isidori; classe terza Francesco Moretti e Anna Viola. Classe quinta Riccardo Gezzi e Nicola Fagiani. Classe seconda tutti gli alunni per un lavoro collettivo. Per la scuola media di Falerone: per la prima Salif De Minicis e Angela De Rosa; per la 2ª A Enrico Pistilli e Serena Monaldi. Per la 1ª B Matilde Pierfederici, Aurora Bernardini e Irene Buontempo. Per la 2ª B Mattia Corazza e Maddalena Remoli. Per la 1ª C Serena Iommi e Noemi Tesei. Per la 2ª C Agnese Cesetti, Gaia Tirabasso e Ivan Raj. Per la 3ª C Sabrina Cheng Binbin. Per la 1E Elena Pallotti e Niccolò Zocchi. Per la 2ª E Emma Ercoli e Rguig Basma. Per la 1ª F Ludovico Rotoni e Carlotta Mazzoni.

Tutti gli alunni partecipanti hanno ricevuto un attestato, ai vincitori è stato regalato un libro, inoltre, le classi seconde della scuola elementare di Piane e la classe 2ª E della scuola media di Servigliano che si sono distinte per i lavori svolti, hanno ricevuto un buono di euro 50 per acquisto libri.

a.c.