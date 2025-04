Consegna delle liste, i primi nomi

C’era un grande affollamento, ieri mattina, in Comune, all’ufficio elettorale, per la consegna delle liste e dei programmi per le elezioni amministrative del 25 e 26 maggio. Chi detiene il primato per il deposito della lista è Per Sempre Democratici, seguito da Partecipazione Democratica ma è stata una mattinata intensa visto che le coalizioni dei candidati sindaco Rossano Orsili e Gionata Calcinari, avevano provveduto a depositare la maggior parte delle liste, e nel pomeriggio (c’era tempo fino alle 20 e oggi fino a mezzogiorno) si è messo in fila per presentarle anche il candidato sindaco Enrico Piermartiri, mentre stamattina sarà la volta di Mirco Romanelli.

Sbirciando tra i nomi dei candidati alla carica di consiglieri comunali, salta agli occhi innanzitutto la presenza di quasi tutti gli assessori uscenti dell’amministrazione Pignotti, oltre che di molti degli ex consiglieri di maggioranza e di minoranza che, stavolta però, sono schierati in ordine sparso, distinti e distanti. Sono con Gionata Calcinari gli ex assessori dimissionati nella precedente amministrazione: Paolo Maurizi (Cittadini in Comune), Michela Romagnoli (Unione Civica), Stefano Pezzola che, insieme a Claudia Bracalente (altra voce critica dell’ex amministrazione) e ai due ex consiglieri di maggioranza Francesco Tofoni e Maria Mariani, che hanno firmato dal notaio per far cadere l’amministrazione compaiono nella lista Noi Moderati, mentre Roberto Greci (ex vicesindaco) è di nuovo in corsa, ovviamente con Per Sem e c’è anche Matteo Verdecchia (l’ex vicesindaco post rimpasto) come capolista di Partecipazione Democratica.

Dalle liste finora depositate, tra i consiglieri uscenti figurano Antonietta Schipani (capolista Fd’I), Roberto Gallucci (ora Per Sempre Democratici) mentre mancano Fabiano Alessandrini (Pd) e Massimo Meconi (Fd’I).