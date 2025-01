Controlli anti droga: in nove nei guai

I carabinieri del Comando provinciale di Fermo proseguono i servizi dedicati al contrasto dello spaccio e consumo di droghe sul territorio. I militari di Sant’Elpidio a Mare, hanno segnalato alla prefettura un 20enne del posto trovato in Frazione Castellano in possesso di 1,30 grammi di hashish. I carabinieri di Montegiorgio hanno segnalato un montegiorgese di 23 anni in possesso di un grammo di hashish e un 36enne di Porto Sant’Elpidio sorpreso a bordo di un’auto con una sigaretta artigianale contenente un grammo di hashish. I militari di Monte Urano hanno invece segnalato alla prefettura un 20enne di Fermo trovato in possesso di un grammo di cocaina. I carabinieri di Monte Urano hanno anche segnalato per uso personale di stupefacenti un 23enne algerino, residente a Fermo trovato alla guida di una Fiat Punto in possesso di un grammo di hashish e un monturanese di 19 anni trovato in possesso di uno spinello e un involucro in cellophane contenenti complessivamente due grammi di hashish. I carabinieri di Fermo hanno segnalato all’autorità amministrativa, per uso personale di sostanze stupefacenti, una 88enne residente a Siniscola, provincia di Nuoro, di fatto senza fissa dimora, trovata a Porto Sant’Elpidio in possesso di un grammo di cocaina. I militari di Porto San Giorgio hanno invece segnalato un sangiorgese di 43 anni trovato in possesso di un involucro di cellophane contenente un grammo di cocaina. Sempre i carabinieri di Porto San Giorgio hanno segnalato amministrativamente un 20enne di Monte Urano, controllato sul lungomare fermano e sorpreso con uno spinello parzialmente consumato contenente tabacco e frammenti di hashish e un 24enne di Cupra Marittima, controllato in pizza Manzoni sorpreso con un grammo di marijuana.