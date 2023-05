"Costa fermana Serve un asilo alla zona nord"

"La costa fermana nord ha bisogno di attenzioni e di progetti che guardino al futuro". Lo ribadisce il consigliere comunale del Pd, Paolo Nicolai, che per quella zona pensa ad una vocazione turistica e ricettiva, all’accoglienza ma anche alla vivibilità 365 giorni l’anno: "In questo ultimo passaggio le azioni principali da intraprendere per avere dei quartieri costieri vivi ed attivi durante l’anno sono certamente l’arredo urbano, sicurezza ed i servizi essenziali e commerciali". Nicolai parte dall’ottimo risultato raggiunto per la zona di Campiglione, dove il sindaco ha annunciato la realizzazione coi fondi Pnrr di un asilo nido: "Notizia ottima per la città e soprattutto la giusta direzione per l’opportunità che i fondi europei stanno dando se sfruttati. Anche nei quartieri della costa nord se si vuole ragionare in modo omogeneo, vista anche la situazione di Lido Tre Archi e l’investimento in atto sul piano periferie, bisognerebbe portare un asilo nido comprensoriale per dare servizio ad una zona molto popolata e costiera, sarebbe una scelta lungimirante ed efficace. Spero che gli uffici sotto l’indirizzo politico dell’amministrazione possano lavorare urgentemente per far sì che questo si realizzi anche in questa parte della città".

E ancora, le esigenze di sicurezza: "Purtroppo, troppo spesso, si parla di Lido Tre Archi per episodi poco piacevoli; bisogna lavorare per creare una dimensione di costa nord collegata e complessiva. A mio avviso sarebbe utile riaprire un punto permanente della polizia municipale a Lido di Fermo, certamente non risolverà problematiche in capo ad altri per competenza, ma può essere un punto di partenza e un deterrente presidiando soprattutto nei mesi estivi il territorio"