Cucina a scuola: i sei studenti vincitori

Il concorso di cucina ‘Piante mediterranee sulla tavola marchigiana’ è uno degli eventi più importanti del progetto ‘Ali - Mens’ (nell’ambito del programma Game Upi che vede come capofila la Provincia di Fermo) e si è svolto al polo ‘Urbani’. Per la gara sono state individuate diverse piante ed essenze, di cui sono state apprese le caratteristiche nutrizionali, le proprietà benefiche prima di preparare i piatti. Sono stati coinvolti alunni delle quarte e quinte classi dell’indirizzo enogastronomico delle sedi di Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare. Settanta i candidati che hanno presentato proposte di ricette originali; sei gli ammessi alla finale. Al primo posto Martina Llano (di Sant’Elpidio a Mare) con ‘Cappellacci al ragù di anatra con olio al finocchietto selvatico’; una quota rosa anche al secondo posto con Sara Colangelo (di Porto Sant’Elpidio), con la ‘Sbriciolata alla crema pasticcera con corbezzoli caramellati’; al terzo posto, Manuel Vignaroli con ‘Tagliolini abitanti del Conero con paccasassi’. Quarto posto a pari merito, Riccardo Geremia Zampaloni col ‘Cake pops al cioccolato con crema di arancio biondo del piceno’; Sunina Petrini con ‘L’occhio inganna’ (a base di salvia) e Andrea Carlorecchio con ‘Elicrisamente’ con petto di anatra ed elicriso. I ragazzi sono stati affiancati in cucina da Enrico Maria Rimbano e Pierpaolo Piermarini e per il servizio da Vincenzo Bisignani. Qualificata la giuria: Marcello Monaco (in sostituzione della dirigente scolastica Laura D’Ignazi); Keti Marè (delegata Provincia di Fermo), Davide Neri (dipartimento scienze agrarie della Politecnica), Ugo Pazzi (agronomo e coordinatore regionale di Medicina Ambientale), lo chef stellato Pierpaolo Ferracuti. Presenti per le premiazioni, Massimo Tramannoni (Provincia di Fermo), Sergio de Carolis (Associazione Cuochi Fermani) e Marina Ripa (azienda Sanelli).