Da Dudenhofen per un flash mob in piazza Matteotti

Un gruppo di musicisti e amanti della musica provenienti da Dudenhofen (nell’Assia, in Germania) ha inscenato ieri in piazza Matteotti un flash mob attirando la curiosità dei passanti e dei fruitori del mercato settimanale. L’esibizione musicale nasce nell’ambito dell’iniziativa di ’Agrituraso-Marche turismo relazionale integrato’. La realtà porta avanti il progetto ’Le Marche in valigia’ che permette ai propri aderenti di girare il mondo per far conoscere il territorio e creare relazioni turistico-culturali. Dal 2009 ad oggi sono stati svolti eventi in 75 località di 18 paesi di 4 continenti.

Proprio grazie agli scambi avviati è stato possibile ospitare 39 persone, 23 delle quali sono gli elementi dell’orchestra che si è esibita proponendo alcuni dei brani più celebri della musica internazionale. I musicisti-turisti, durante la loro vacanza, hanno effettuato due concerti a Montegiberto e a Monte Vidon Combatte. Il sindaco Valerio Vesprini, interessato della volontà di conoscere anche Porto San Giorgio, ha favorito il flash mob ed è intervenuto oggi alle 11.30 per portare il saluto agli ospiti e agli organizzatori. Abitualmente ’Le Marche in valigia’ hanno permesso l’arrivo di altri gruppi provenienti dall’Italia e dall’estero.