Da Sorrentino a Niang: saluti alla Fermana

FERMO

In casa Fermana arrivano i primi saluti dei giocatori. I prestiti finiscono, i contratti da pro a dilettanti decadono, e i gialloblù rimangono spogli. Con una foto su Instagram mentre esulta al Bruno Recchioni, ha salutato Lorenzo Sorrentino: "Quando ho scelto Fermo credevo fortemente nel raggiungimento dell’obiettivo. Ho e abbiamo cercato di dare tutto ogni domenica ma non è bastato. Tre mesi intensi pieni di emozioni contrastanti e non posso che ringraziarvi. A volte si cade e si dà pure una bella botta ma bisogna sempre andare avanti e cercare di migliorarsi". Tanti i tifosi gialloblù che lo hanno salutato nei commenti. L’attaccante, di proprietà del Giugliano (uscito ai playoff contro il Cerignola) nel giro di sei mesi con 5 gol è diventato il capocannoniere della squadra, insieme al capitano Giandonato. Tra questi, i due messi a segno contro il Rimini che hanno dato il via al mini-filotto di vittorie che aveva ridato speranze ai gialloblù. Chi ci aveva fatto credere veramente alla salvezza della Fermana era stato Ousmane Niang, autore della rete decisiva a 30 secondi dalla fine contro la Lucchese: "Dispiace per non aver raggiunto l’obiettivo, grazie di tutto, ciao Fermo". L’esterno tornerà alla Pro Vercelli, da dove era arrivato in prestito. Uno dei collanti della difesa dell’ultima stagione è stato indubbiamente Federico Fort, esploso nella seconda metà della stagione.

Seconda retrocessione consecutiva per lui dopo quella con l’Imolese. "Glad", "grato": il difensore ha salutato così con due cuori gialloblù. Anche Furlanetto ha salutato la Fermana con un post su Instagram e un video delle sue migliori parate: "Vorrei ringraziare la città di Fermo, i tifosi e la curva, la Fermana e tutti i miei compagni per quest’anno, che mi ha dato la possibilità di crescere in campo e fuori; dispiace non essere riusciti nel nostro obiettivo ma vi porterò sempre nel cuore". Loro insieme a tutti gli altri componenti della rosa dovranno ricevere i pagamenti delle mensilità di marzo, aprile e maggio entro la fine del mese di maggio, indicativamente quando dovranno arrivare le risposte per la ristrutturazione del debito. Mentre per il mese di giugno si può aspettare fino ad agosto. Ovviamente i pagamenti di tutte le mensilità sono fondamentali per l’iscrizione in Serie D. Se le scadenze non verranno rispettate, ci sarà l’esclusione diretta dal campionato, scenario che non ci si augura.

Filippo Rocchi